Происшествия 20 августа 2023, 01:31 Подростки пострадали в результате ДТП в Дагестане МВД Дагестана: трое подростков пострадали в аварии в пригороде Махачкалы Freepik

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Три несовершеннолетних девочки пострадали в результате аварии в пригороде Махачкалы. Об этом сообщило МВД по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.

Авария произошла 19 августа в 16:30 в поселке Сулак. 44-летний водитель автомобиля «Datsun on-DO» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в газовую трубу. В машине находились три девушки: одна 17-летняя и две 16-летних. Пассажирки получили травмы, им потребовалась госпитализация.

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В этот же день в Пермском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса. Водитель не справился с управлением, и машина съехала с трассы. В результате аварии пострадали 16 человек, из них 15 детей от 14 до 17 лет. Четырем несовершеннолетним потребовалась госпитализация.

В пятницу, 18 августа мужчина и три ребенка стали жертвами ДТП с фурами в Волгоградской области.