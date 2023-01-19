19 января 2023, 14:42
Дети пострадали в результате ДТП с иномаркой в Керчи
В Керчи водитель BMW при заносе заехал на территорию сквера, где играли дети. В результате аварии пострадали два несовершеннолетних. Об этом написало ИА Nation News.
ДТП произошло накануне на улице Первой пятилетки. Водитель иномарки не справился с управлением, въехал в арку сквера, а затем развернулся и уехал в противоположном направлении, не оказав помощи детям.
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По словам медиков, один из пострадавших после аварии впал в кому. Сейчас правоохранители разыскивают виновника случившегося.
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ДТП
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