Происшествия 28 апреля 2023, 11:30 Дети пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Курганской области Губернатор Шумков: дети пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Курганской области РИА «Новости»

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Рейсовый автобус с детьми перевернулся на трассе Курган — Целинное в Курганской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Рейсовый автобус перевернулся на трассе Курган — Целинное. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе дети», — написал губернатор.

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Шумков отметил, что на место ЧП оперативно прибыли экстренные службы.

«Взрослых пострадавших отвезли в больницу скорой медицинской помощи в Кургане, а детей в больницу Красного Креста», — уточнил он.

Глава региона добавил, что направил к пострадавшим руководство департамента здравоохранения для обеспечения необходимых мер по лечению.

Ранее сообщалось, что в автобус с детьми врезались два легковых автомобиля в Туве. Всего в ДТП травмы получили 10 детей и двое взрослых, их срочно отвезли в больницу.