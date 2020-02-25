25 февраля 2020, 15:25
Дети пострадали в ДТП под Пензой
Две легковые машины столкнулись в Пензенской области. Погибла одна из пассажирок, также есть пострадавшие дети. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу местной ГИБДД.
ВАЗ-2115 и Lada Vesta столкнулись на дороге Нижний Ломов - Наровчат. Погибла 50-летняя пассажирка первой машины. Также пострадали двое детей, один из которых сидел в ВАЗ, а второй — в Lada. В данный момент они госпитализированы.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.