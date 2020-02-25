Дети пострадали в ДТП под Пензой

ВАЗ-2115 и Lada Vesta столкнулись на дороге Нижний Ломов - Наровчат. Погибла 50-летняя пассажирка первой машины. Также пострадали двое детей, один из которых сидел в ВАЗ, а второй — в Lada. В данный момент они госпитализированы.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.