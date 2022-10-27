Дети пострадали в ДТП на Урале | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 01:36 Дети пострадали в ДТП на Урале

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В Челябинской области случилось ДТП, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария произошла на трассе Фроловка-Ханжино. По предварительной информации, водитель «ВАЗ-21102» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой Chery. Двое детей, которые были во второй машине, получили травмы и попали в больницу. Оба автомобилиста оказались пьяны. В их отношении составили административные дела.