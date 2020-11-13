Дети пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Уточняется, что водитель отечественного ВАЗа не справился с управлением на заснеженной дороге. В итоге автомобиль занесло в кювет. По словам инспекторов, машина ехала на небезопасной скорости в условиях снегопада.

Пострадавшие дети и мать находились на заднем сидении. Пятилетний мальчик был пристегнут штатными ремнями безопасности, а годовалая девочка сидела в незакрепленной автолюльке. У женщины диагностирован перелом пальца, а у водителя — черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

«У 5-летнего мальчика диагностирована ушибленная рана подбородка, годовалой девочке поставлен диагноз — ушибленная рана височной области», — сообщили в пресс-службе.

Сидевший за рулем мужчина будет привлечен к ответственности за перевозку детей с нарушениями. Инспекторы напомнили, что штраф за провоз ребенка в автомобиле без удерживающих устройств составляет 3 000 рублей.