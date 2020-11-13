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    13 ноября 2020, 11:18

    Дети пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

    Полина Петрова

    Двое детей и их родители пострадали в аварии на трассе Екатеринбург — Серов, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
    Дети пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

    Уточняется, что водитель отечественного ВАЗа не справился с управлением на заснеженной дороге. В итоге автомобиль занесло в кювет. По словам инспекторов, машина ехала на небезопасной скорости в условиях снегопада.

    Пострадавшие дети и мать находились на заднем сидении. Пятилетний мальчик был пристегнут штатными ремнями безопасности, а годовалая девочка сидела в незакрепленной автолюльке. У женщины диагностирован перелом пальца, а у водителя — черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

    «У 5-летнего мальчика диагностирована ушибленная рана подбородка, годовалой девочке поставлен диагноз — ушибленная рана височной области», — сообщили в пресс-службе.

    Сидевший за рулем мужчина будет привлечен к ответственности за перевозку детей с нарушениями. Инспекторы напомнили, что штраф за провоз ребенка в автомобиле без удерживающих устройств составляет 3 000 рублей.