Происшествия 27 апреля 2023, 20:59 Дети пострадали при взрыве снаряда в Донецке Мэр Донецка Кулемзин сообщил о четырех пострадавших детях при взрыве снаряда РИА «Новости»

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Ранения различной степени тяжести получили четверо детей при подрыве боеприпаса в Пролетарском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он подчеркнул, что пострадавших доставили в отделение травматологии. Все подробности градоначальник пообещал сообщить позже.

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«В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе ранения получили четверо детей. Пострадавшие доставлены в травматологию», — написал мэр Донецка.

Он не исключил, что речь может идти о мине «Лепесток».

Донецкое агентство новостей со ссылкой на очевидцев уточнило, что взрыв произошел на улице Липецкой, когда дети катались на велосипедах.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры в Донецкой Народной Республике сообщил, что один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии. Собеседник агентства добавил, что сдетонировал неразорвавшийся боеприпас, который нашли пострадавшие.