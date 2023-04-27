27 апреля 2023, 20:59
Дети пострадали при взрыве снаряда в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о четырех пострадавших детях при взрыве снаряда
Ранения различной степени тяжести получили четверо детей при подрыве боеприпаса в Пролетарском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он подчеркнул, что пострадавших доставили в отделение травматологии. Все подробности градоначальник пообещал сообщить позже.
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«В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе ранения получили четверо детей. Пострадавшие доставлены в травматологию», — написал мэр Донецка.
Он не исключил, что речь может идти о мине «Лепесток».
Донецкое агентство новостей со ссылкой на очевидцев уточнило, что взрыв произошел на улице Липецкой, когда дети катались на велосипедах.
ТАСС со ссылкой на силовые структуры в Донецкой Народной Республике сообщил, что один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии. Собеседник агентства добавил, что сдетонировал неразорвавшийся боеприпас, который нашли пострадавшие.
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