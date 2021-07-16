Дети пострадали при взрыве пивного бочонка в Москве

Несколько детей пострадали в поселке Мосрентген в Москве из-за хлопка. Взорвался бочонок из-под пива — ребята нашли его и начали играть. Одного из пострадавших доставили в больницу.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник уточнил, что дети решили вскрыть бочонок канцелярским ножом.

«Дети нашли пластиковую тару от пива большого объема, в таких в бары пиво привозят. Игрались с ней, она видимо под давлением была. В результате разрушилась и детей посекло пластмассовыми осколками», — уточнил он.

В результате один ребенок получил порез на голове, его осмотрели медики и отпустили домой с родителями. Еще одного госпитализировали в Морозовскую больницу для перестраховки. В МВД подтвердили, несовершеннолетние пострадали, однако не сообщили подробностей.

«Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений несовершеннолетними. На место прибыли сотрудники полиции. Двоих несовершеннолетних осматривают медики. По факту телесных повреждений проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.