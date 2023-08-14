Происшествия 14 августа 2023, 15:44 Дети пострадали при взрыве баллончика с дезодорантом в Саратовской области Саратовская прокуратура сообщила о пострадавших детях после возгорания баллончика РИА «Новости»

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Баллончик от дезодоранта загорелся и взорвался в многоквартирном доме Вольского района Саратовской области. В результате происшествия пострадали дети. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что все пострадавшие получили амбулаторную медицинскую помощь.

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«В многоквартирном жилом доме в Вольском районе произошло воспламенение предположительно баллончика из-под дезодоранта. В результате инцидента пострадали граждане, в том числе несовершеннолетние», — заявили в прокуратуре.

В пресс-службе регионального Минздрава в беседе с ТАСС заявили, что при взрыве неизвестного вещества пострадали трое детей и один взрослый. Врачи подчеркнули, что легкие травмы получил только один ребенок. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. В ведомстве подчеркнули, что окончательные причины происшествия установят в ходе расследования. Кроме того, прокуроры намерены оценить работу органов опеки, отвечающих за профилактику безнадзорности детей.