Дети пострадали при столкновении школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области

Семь человек, из которых шестеро — дети, пострадали при аварии в Воронежской области. Как сообщили в МВД, столкнулись школьный автобус и автопогрузчик.

ДТП произошло в Таловском районе. Авария случилась в 07:23 в поселке Таловая.

По информации на сайте МВД по Воронежской области, 51-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по улице Чапаева, при повороте налево не уступил дорогу ковшовому погрузчику «Амкадор» под управлением 61-летнего мужчины, ехавшему во встречном направлении.

Пострадали семь пассажиров автобуса: шесть детей в возрасте от семи до 14 лет и 56-летняя женщина.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

На фотографиях с места можно заметить, что погрузчик при столкновении проломил ковшом правую часть кабины водителя автобуса.

Начальник пресс-службы регионального МВД Наталья Куликова сообщила РИА «Новости», что тяжелых травм при столкновении никто не получил.

Правоохранители начали проверку по факту аварии. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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