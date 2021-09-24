Дети пострадали при распылении газа в школе под Иркутском

В Иркутской области, в селе Хомутово, неизвестные в пятницу распылили газ в школе, в результате пострадали шесть детей, четверо госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили на сайте регионального управления ведомства.

В СК сообщили, что несколько учащихся восьмого класса школы № 2 в селе Хомутово, находясь в одном из кабинетов, почувствовали жжение в носу и горле. У них появилась слезоточивость в результате распыления газового баллончика.

О том, что неизвестные распылили газ в сельской школе, в полицию сообщили около 16:30 (11:30 по московскому времени). На место прибыли правоохранители. Стражи порядка опросили всех свидетелей и пострадавших. В МВД начали проверку. Принимаются меры для установления и задержания виновных.

В областном Минздраве сообщили ТАСС, что четырех детей доставили в токсикологическое отделение больницы, они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще двое подростков наблюдаются амбулаторно. По данным СК, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.