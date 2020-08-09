Дети пострадали от взрыва снаряда под Калининградом

По предварительным данным, две семьи с детьми отдыхали в палатках в лесу на въезде в Балтийск. Они только развели костер, как сдетонировал снаряд, лежавший в земле. Предположительно, он относится ко времени Великой Отечественной войны.

Осколочные ранения получили пятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Обоих ребят с травмами отвезли в детскую областную больницу. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, девочки — средней тяжести.

О ЧП стало известно в ночь на воскресенье, 9 августа.

Происшествием заинтересовались в Светлогорском межрайонном следственном отделе регионального управления СКР. Специалисты осмотрели место происшествия. Вскоре эксперты проведут судебно-медицинскую и взрывотехническую судебные экспертизы.