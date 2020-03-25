25 марта 2020, 11:28
Дети пострадали от хлора в бассейне Южно-Сахалинска
Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне Южно-Сахалинска. Двух девочек срочно госпитализировали. Следствие возбудило уголовное дело по факту отравления. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на управление СКР по региону.
Дети от четырех до 11 лет пострадали на праздновании дня рождения в банном комплексе. Двум девочкам диагностировали «ингаляционное отравление парами», остальных детей осмотрели и отправили на амбулаторное лечение. В настоящее время врачи выписали всех потерпевших.
Производство уголовного дела открыли по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».