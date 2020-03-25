Дети пострадали от хлора в бассейне Южно-Сахалинска

Дети от четырех до 11 лет пострадали на праздновании дня рождения в банном комплексе. Двум девочкам диагностировали «ингаляционное отравление парами», остальных детей осмотрели и отправили на амбулаторное лечение. В настоящее время врачи выписали всех потерпевших.

Производство уголовного дела открыли по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».