Эксклюзив 14 января 2023, 14:02 «Дети пошли в горящую квартиру». Жительница Ржева — о том, как подруга спасла ее дочь Жительница Ржева Азизян рассказала, как подруга спасла ее дочь после взрыва газа в доме Пресс-служба Следственного комитета

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В ночь, когда в одном из домов Ржева произошли пожар и взрыв газа, Наталья Азизян вместе с дочкой ночевала там у подруги, Гаяне Петросян. В итоге подруга спасла ее дочь. О том, как это было, Наталья рассказала «360».

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«Мы уложили детей спать и сидели просто разговаривали, смеялись. А потом что-то как взорвалось! Мы не поняли сначала ничего, побежали к двери, подруга начала дверь открывать, а дверь не открывается. Потом уже дым пошел, и мы поняли, что горит что-то, но не поняли, что…», — вспомнила женщина.

Наталья быстро открыла окна, и они вдвоем стали пытаться сломать дверь, но не смогли. К счастью, на помощь пришли двое мужчин — по словам Натальи, просто прохожие. Они поднялись к ним, выломали дверь и взяли детей: маленького сына Гаяне и дочку Натальи. Старшего ребенка Гаяне понесла сама.

Спустившись, Наталья обнаружила, что дочери нигде нет.

По информации прокуратуры Тверской области, пожар в ржевской многоэтажке ночью 14 января привел к взрыву газа. По данным СУ СК по региону, во время пожара погиб 67-летний мужчина. Гаяне Петросян рассказала «360», что он жил один, плохо ходил, выпивал, курил и был глуховат.