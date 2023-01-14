14 января 2023, 14:02
«Дети пошли в горящую квартиру». Жительница Ржева — о том, как подруга спасла ее дочь
Жительница Ржева Азизян рассказала, как подруга спасла ее дочь после взрыва газа в доме
В ночь, когда в одном из домов Ржева произошли пожар и взрыв газа, Наталья Азизян вместе с дочкой ночевала там у подруги, Гаяне Петросян. В итоге подруга спасла ее дочь. О том, как это было, Наталья рассказала «360».
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«Мы уложили детей спать и сидели просто разговаривали, смеялись. А потом что-то как взорвалось! Мы не поняли сначала ничего, побежали к двери, подруга начала дверь открывать, а дверь не открывается. Потом уже дым пошел, и мы поняли, что горит что-то, но не поняли, что…», — вспомнила женщина.
Наталья быстро открыла окна, и они вдвоем стали пытаться сломать дверь, но не смогли. К счастью, на помощь пришли двое мужчин — по словам Натальи, просто прохожие. Они поднялись к ним, выломали дверь и взяли детей: маленького сына Гаяне и дочку Натальи. Старшего ребенка Гаяне понесла сама.
Спустившись, Наталья обнаружила, что дочери нигде нет.«Я у всех спрашиваю, где мой ребенок, мне все говорят: там, там, там… Я была в панике, кричала. Потом подруга вышла, увидела, что я в ужасе и не могу найти детей, побежала и принесла моего ребенка, а потом добежала своего нашла. Они там заблудились и зашли, видать, в горящую квартиру вместо выхода», — описала те страшные минуты собеседница «360». Она благодарна и подруге, которая «всех спасла», и тем двумя парням, без которых все могло бы закончиться трагедией. Сейчас с подругами и их детьми все в порядке.
По информации прокуратуры Тверской области, пожар в ржевской многоэтажке ночью 14 января привел к взрыву газа. По данным СУ СК по региону, во время пожара погиб 67-летний мужчина. Гаяне Петросян рассказала «360», что он жил один, плохо ходил, выпивал, курил и был глуховат.
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