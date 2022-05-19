Дети попали в больницу после уколов от бабушки в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое детей попали в больницу с отравлением после нескольких уколов, которые им поставила их бабушка-медик. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По их информации, бабушка решила сделать несколько инъекций внукам после того, как те пожаловались на легкое недомогание. Когда у детей начались судороги, пожилая женщина решила вызвать скорую помощь, сообщило ИА Nation News.

Детей доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что они были отравлены неизвестным веществом. Проводится расследование.