18 августа 2023, 00:02
Дети попали в больницу из-за отравления парами хлора в бассейне в Сочи
Дети отравились парами хлора при посещении бассейна в сочинском санатории. Пострадавшие попали в больницу, врачи оценивают их состояние как «средней тяжести». Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.
По информации прокуратуры, 17 августа подростки после посещения бассейна почувствовали недомогание и удушье. Пострадавших доставили в больницу с диагнозом: «Отравление парами хлора». Сейчас их жизни ничего не угрожает.
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Районная прокуратура проводит проверку совместно со специалистами Роспотребнадзора. Взяты пробы воды, планируется провести анализ, чтобы установить причины произошедшего и выявить виновных.
В конце мая четыре человека отравились хлором в московском фитнес-клубе. Посетители бассейна почувствовали жжение в глазах и пожаловались на сильный кашель.
В июле 2022 года девять человек отравились хлором в аквапарке «Золотой пляж» в Анапе. В больницу обратились пять детей и четверо взрослых.
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