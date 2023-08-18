Происшествия 18 августа 2023, 00:02 Дети попали в больницу из-за отравления парами хлора в бассейне в Сочи Pxhere

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Дети отравились парами хлора при посещении бассейна в сочинском санатории. Пострадавшие попали в больницу, врачи оценивают их состояние как «средней тяжести». Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По информации прокуратуры, 17 августа подростки после посещения бассейна почувствовали недомогание и удушье. Пострадавших доставили в больницу с диагнозом: «Отравление парами хлора». Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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Районная прокуратура проводит проверку совместно со специалистами Роспотребнадзора. Взяты пробы воды, планируется провести анализ, чтобы установить причины произошедшего и выявить виновных.

В конце мая четыре человека отравились хлором в московском фитнес-клубе. Посетители бассейна почувствовали жжение в глазах и пожаловались на сильный кашель.

В июле 2022 года девять человек отравились хлором в аквапарке «Золотой пляж» в Анапе. В больницу обратились пять детей и четверо взрослых.