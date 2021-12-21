Дети получили химические ожоги в сауне в Улан-Удэ

Следователи начали проверку после публикации новостей о детях, которые получили химические ожоги в сауне Улан-Удэ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

По предварительным данным, 19 декабря компания взрослых с детьми посетили спа-комплекс на проспекте Автомобилистов. После купания в бассейне посетители получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи.

Предположительно, причиной стала повышенная концентрация дезинфицирующих средств в воде. После случившегося компания сразу покинула комплекс, нескольким детям пришлось обратиться к врачам.

В рамках проверки сотрудники СК взяли пробы воды из бассейна, также планируется проведение судебно-медицинских исследований. После проверки будет принято процессуальное решение.

По данным «Байкал-Daily», в сауне отдыхали 17 детей и несколько взрослых. Они отмечали день рождения. Пострадавшим после купания вызвали скорую помощь. По словам отца одного из детей, у ребят были сильный кашель, боль и зуд в глазах, им было тяжело дышать.