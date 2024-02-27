Происшествия 27 февраля 2024, 12:37 Дети погибшего на работе в ЯНАО мужчины получат компенсацию 3 миллиона рублей

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В Красноселькупском районе четверо детей погибшего на работе мужчины получат компенсацию в три миллиона рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

В 2021 году дорожно-строительное предприятие заливало ручьи и тундры для устройства зимника. При работе была нарушена техника безопасности, и многодетный отец погиб в загоревшемся снегоходе. Прокуратура взыскала с предприятия деньги в пользу детей мужчины.

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