Дети погибли в пожаре под Новосибирском

В Новосибирской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Их мать во время случившегося находилась на работе. Об этом написало РИА ФАН.

Как уточнили в СУ СК по региону, о возгорании спасателям стало известно благодаря установленной в доме пожарной сигнализации. Прибыв на место, они обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Также в доме были дети, спасти которых не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против мужчины по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».