Дети погибли в массовой аварии в Адыгее

В Адыгее произошла авария с участием грузовика и пяти легковушек, в результате которого несколько человек погибли. Об этом сообщило ИА Nation News.

ДТП случилось на пятом километре трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. По предварительной информации, иномарка Hyundai выехала на встречную полосу, где врезалась в КамАЗ. Потом легковое авто отлетело на свою полосу и столкнулось еще с четырьмя машинами. Женщина, управлявшая иномаркой, получила смертельные травмы. Также погибли два ее ребенка, которые находились в салоне авто.