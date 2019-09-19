Дети погибли при пожаре в духовной школе в Либерии

Возгорание началось в ночь на 18 сентября. Сначала огонь охватил общежитие, примыкающее к мечети, а потом перекинулся на саму школу. Пламя унесло жизни 26 учеников и двух учителей. Выжили двое учащихся и один преподаватель. Возраст воспитанников духовной школы — от 10 до 20 лет.

Причины пожара пока не известны. Президент Либерии Джордж Веа приехал на место ЧП и пообещал провести расследование.

На пепелище работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства возгорания, отметил сайт «Дни.ру».