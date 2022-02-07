Дети погибли на пожаре в Иркутской области. Их могли поджечь

Пожар произошел в доме в деревне Тимирязева Качугского района Иркутской области. Спасатели обнаружили в доме тела двух маленьких детей. Криминалисты заподозрили, что их мог облить горючей жидкостью сожитель их матери. О происшествии написали в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области.

Возгорание произошло вечером 5 февраля. После обнаружения тел детей в возрасте одного года и четырех лет СК возбудил уголовное дело. Подозреваемым стал 28-летний мужчина, проживающий в сгоревшем доме.

Источник фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По версии следователей, мужчина на почве ревности облил свою сожительницу и ее детей горючей жидкостью, после чего устроил поджог. Двое детей скончались на месте происшествия, потерпевшую с младшим ребенком госпитализировали с ожогами.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Сейчас подозреваемого задержали, вскоре ему выберут меру пресечения. Расследование продолжается. К нему подключилась прокуратура, на место происшествия приезжал прокурор района Роман Мартынов.