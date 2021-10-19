Дети подожгли петардами памятник погибшим воинам

Памятник солдатам, погибшим на Великой Отечественной войне, подожгли подростки в поселке Ерофей Павлович Амурской области. Они взрывали петарды слишком близко к мемориалу, написало ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Из-за такого опасного развлечения детей памятник загорелся. Пожар стал причиной сильных повреждений монумента, пострадала его облицовка и прилегающая мемориальная плита. Сейчас в ведомстве уже установили личности хулиганов, им оказалось по 11 лет. Возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Родителей подростков привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также наказали и продавца пиротехники, которая продала несовершеннолетним петарды, что запрещено по закону.

В поселке Ерофей Павлович проживают 4,3 тысячи человек, он находится в Сковородинском районе Амурской области на Транссибирской магистрали.