Дети подожгли авто в Кузбассе

Пожар произошел в городе Белово Кемеровской области. Там загорелся автомобиль ГАЗель. В результате экспертизы удалось установить, что машину из интереса подожгли три школьницы. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина оставил свой поломанный автомобиль рядом с домом. В один из дней машина загорелась. В результате экспертизы удалось выяснить, что причиной пожара стал поджог. Полицейские начали расследование случившегося и установили, что злоумышленниками стали три школьницы. Возраст девочек не достигает даже 12 лет. Они хотели посмотреть, что будет, если поджечь колесо. Однако после возгорания потушить огонь не смогли.

«В связи с недостижением детьми возраста привлечения к уголовной ответственности, следователем межмуниципального отдела МВД России „Беловский“ было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси по Кемеровской области.