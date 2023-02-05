Происшествия 05 февраля 2023, 04:52 Дети подорвались на расставленных ВСУ минах в Херсонской области Мэр Барбашов: дети подорвались на расставленных ВСУ минах в Херсонской области РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, рассказал глава российской администрации района Юрий Барбашов. Недавно на минах подорвались дети, сообщил он в разговоре с РИА «Новости».

«То есть на много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад украинские войска беспорядочно минировали территорию», — сказал Барбашов.

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По его словам, с такой проблемой сталкивались в Луганской Народной Республике. Тогда подразделения ВСУ продавали друг друг карты минирования. Собеседник агентства уточнил, что заминированы проселочные дороги, из-за чего страдают мирные жители.

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«Вот недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. То есть передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно», — заявил Барбашов.

Ранее он сообщал о том, что украинские военные начали делать из Снигиревки военную базу с танками. По его словам, несмотря на то, что населенный пункт находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, он все еще представляет из себя военную базу. Как заметил Барбашов, солдаты ВСУ размещаются в частных домах, а в гаражах делаются склады боеприпасов.