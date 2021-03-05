Дети отравились в саду в Тольятти

Произошло массовое отравление воспитанников детского сада в Тольятти. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Незадолго до этого массово отравились ученики местной школы. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

По данным следственного комитета, в саду отравились пятеро детей и один сотрудник. В больницу никто не попал. Администрация Тольятти имеет другие данные: девять детей и один сотрудник.

Главный педиатр Тольятти Светлана Гаршина рассказала, что все они подхватили норовирусную инфекцию. Сейчас учреждение закрыто для дезинфекции.