Дети отравились хлором в сауне Екатеринбурга. Владельцы заведения утверждают, что норма не превышена

Поход в сауну с родителями закончился для шестерых детей из Екатеринбурга поездкой в больницу. Врачи поставили им диагноз «острое отравление парами хлора». Владельцы заведения провели собственную экспертизу и заявили, что превышения нормы не было.

У Екатерины Подольской в больницу отправились двое сыновей четырех и 10 лет. Она рассказала «360», что раньше ничего подобного в сауне не происходило.

«Мы сюда приходили не раз. Все было хорошо. В последний раз в бассейне почувствовали запах хлора едкий. Глаза у всех покраснели, у детей начались кашель и рвота. Когда они попили воды, то снова пошли плавать», — рассказала она.

Всего в сауне компания провела четыре часа. Врачей родители вызвали уже из дома, когда состояние детей сильно ухудшилось.

«У младшего, ему четыре года, сильно отекли лицо и глаза. Я не знала, чем помочь вызвала врачей. К нам прислали реанимацию и мы уехали в больницу», — поделилась Екатерина Подольская.

Она подчеркнула, что у нее и у мужа был только кашель, а вот за детей родителям было очень страшно. Всего к врачам привезли шестерых детей. Все они в тот день посетили сауну. Врачи поставили диагноз: острое отравление парами хлора.

«Врачи сказали, что нам повезло, что среди детей не было астматиков», — рассказала мама пострадавших братьев.

В сауне заявили, что никаких жалоб от компании они не слышали, а об отравлении узнали спустя час после их ухода. Обеспокоенные родители позвонили в заведение и потребовали вернуть деньги за отдых и компенсировать затраты на лекарства,

По словам сотрудников, эта группа клиентов придирается к заведению уже второй раз и требует возвращения денег. При этом за уровнем хлора в бассейне в сауне внимательно следят.

«После их ухода мы взяли пробы воды. При проверке выяснилось, что уровень хлора там нормальный. Мы все это сфотографировали», — рассказали в сауне.

После сообщения об отравлении детей следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В рамках расследования они назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Правоохранители намерены установить личности тех, кто несет ответственность за безопасность посетителей.