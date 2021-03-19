Дети отравились хлоркой в бассейне в Татарстане

Вечером 18 марта восемь детей отравились хлоркой в бассейне Мензелинска. Трех из них положили в больницу. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По предварительным данным, во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

В ведомстве отметили, что во время осмотра в вентиляции помещения бассейна нашли неисправность. Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства происшествия. Прокуратура Мензелинского района вместе со специалистами Роспотребнадзора и МЧС проведет проверку. Работники надзорного ведомства опрашивают свидетелей, очевидцев и изучают служебные документы.

О состоянии отравившихся детей информации нет.

В декабре прошлого года парами хлора отравились 16 детей и два тренера в бассейне города Учалы в Башкирии. Это произошло из-за того, что слесарь во время занятий чистил канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Он вступил в реакцию с остатками хлора в трубе и ядовитые пары распространились по всему бассейну.