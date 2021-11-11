Дети отравились грибами и погибли в Воронежской области

В Воронежской области погибли четырехлетние брат и сестра. Они отравились грибами, передает сайт «Аргументы и факты».

Дети умерли в деревне Давыдовка. По словам свидетелей, им стало дурно после того, как они съели грибы. Их доставили в больницу, где они и скончались. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.