Дети обнаружили родителей мертвыми в Набережных Челнах. Отец мог убить мать из-за развода

В Набережных Челнах дети обнаружили своих родителей мертвыми. По предварительной версии, супруг задушил жену, а после покончил с собой.

Дети семи и 10 лет увидели трупы родителей, когда проснулись. Старший позвонил сначала в скорую, потом в полицию.

По предварительной версии, 43-летний мужчина вначале задушил жену в спальне. Потом покончил с собой в коридоре.

«Утром тела обнаружили проснувшиеся дети супругов, после чего сообщили об этом родственникам. Предположительно, причиной убийства послужило то обстоятельство, что женщина собиралась развестись с мужем», — сообщили в пресс-службе СК по региону.

Старшая по дому, где произошло убийство, Любовь рассказала «360», что знала семью только с положительной стороны.

«Я эту семью знаю, они в садик у нас ходили. Неплохая семья, хорошая. Тесно мы не общались. Я бы не сказала, что семья плохая. Дети ухоженные, опрятные. Родители о них заботились. Они в садик водили ребенка, никаких претензий к ним не было. Я бы не сказала, что они ругались или еще что. Детьми женщина занималась. И он детей водил, на занятия водили. Мы сами удивились, что вот так случилось. Жалко, конечно», — рассказала она.

Собеседница «360» призналась, что не знает, кем работали супруги. Их соседка также рассказала ей, что не слышала никаких звуков этим утром. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается, устанавливаются причины произошедшего.