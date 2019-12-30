Дети нашли убитого отца дома на Урале

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они насчитали на теле убитого около пяти огнестрельных ранений. По обвинению в убийстве задержали знакомого мужчины. Известно, что с ним погибший находился в ссоре. Полиция также изъяла у подозреваемого охотничье ружье.

«29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“. Обвиняемый арестован, расследование дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.