30 декабря 2019, 11:41
Дети нашли убитого отца дома на Урале
Дети вернулись домой из школы и увидели мертвого отца. Его расстрелял знакомый в городе Южноуральск Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они насчитали на теле убитого около пяти огнестрельных ранений. По обвинению в убийстве задержали знакомого мужчины. Известно, что с ним погибший находился в ссоре. Полиция также изъяла у подозреваемого охотничье ружье.
«29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“. Обвиняемый арестован, расследование дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.