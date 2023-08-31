31 августа 2023, 16:38
Дети нашли пистолет у жилого дома на юге Москвы
Baza: дети нашли разобранный пистолет Макарова у жилого дома на юге Москвы
Группа детей обнаружила разобранный пистолет Макарова под деревом неподалеку от жилого дома на Бирюлевской улице в Москве. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, о находке детей, которые принялись играть с пистолетом, взрослые узнали, когда те принесли его на детскую площадку.
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Как выяснилось позже, оружие было неисправно и поэтому никто от игр с пистолетом не пострадал. Находку у детей забрали и передали полиции.
В Telegram-канале подчеркнули, что, судя по имеющимся у них фото, пистолет мог быть пневматическим, но подобные модели часто переделывают в боевое оружие.
Ранее у здания опытно-конструкторского бюро имени Яковлева в Москве обнаружили неизвестный подозрительный предмет, который приняли за возможное взрывное устройство. После эвакуации персонала ОКБ и проверки находки специалистами, выяснилось, что предмет был муляжом.
Дети
Оружие
Москва 2023
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