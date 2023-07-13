Происшествия 13 июля 2023, 04:23 Дети массово отравились в детском саду в Амурской области В Амурской области отравились 17 воспитанников детского сада № 16 Unsplash

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Сразу у 17 детей из детского сада № 16 «Золотая рыбка» в Амурской области зафиксировали отравление. Информацию об этом опубликовал Amur.life со ссылкой на данные из УФССП России по региону.

В материале сказано, что судебные приставы приостановили работу сада после отравлений и закрыли учреждение на два месяца. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушение санитарных норм в саду: нет важных чистящих средств и москитных сеток. Также руководство учреждения пренебрегает дезинфекцией игрушек.

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Ранее стало известно о массовом отравлении детей в Орске. По предварительной информации, воспитанники разных детских садов употребляли йогурт Новотроицкого молокозавода, что стало причиной возникновения инфекции. В итоге восемь пациентов были госпитализированы. Все они жаловались на похожие симптомы.

После отравлений решили убрать всю молочную продукцию из оборота, а также приостановить производство на заводе до завершения проверки.