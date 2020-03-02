Дети массово отравились на Масленице в Краснодаре

Празднование Масленицы и поедание блинов закончилось для краснодарских детей лечением в больнице. Их госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Ситуацию взяли под контроль специалисты Роспотребнадзора.

«В инфекционные стационары госпитализировано 22 человека, в том числе 21 ребенок. Все заболевшие участвовали в праздновании Масленицы в микрорайоне „Губернский“», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Жителей Краснодара доставили в больницы 1 марта. Врачи подозревают у них заболевание острой кишечной инфекцией. Специалисты начали эпидемиологическое расследование. Они взяли пробы воды и еды, также эксперты обследовали работников общепита, которые готовили блюда для празднования.

Сейчас проводятся необходимые исследования. Региональное управление Роспотребнадзора взяло ситуацию под свой контроль.

Празднования Масленицы далеко не везде прошли гладко. Бывший сотрудник Дома культуры вывел порнографическое видео на экран во время гуляний. Провокационный ролик появился на одном из домов в поселке Михайловка. В итоге мужчину задержали сотрудники полиции Приморского края.