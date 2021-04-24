Дети массово отравились хлором в бассейне под Пензой

В городе Нижний Ломов в Пензенской области в бассейне отравились 18 детей. Об этом сообщила прокуратура региона.

Днем в субботу во время групповых занятий в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации 18 школьников в возрасте 10–12 лет. Семерых детей доставили в Пензу, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Остальных госпитализировали в Нижнеломовскую межрайонную больницу.

На место происшествия выехал прокурор. Начата проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверяется и соответствие бассейна санитарно-эпидемиологическим требованиям, к этой работе подключены специалисты Роспотребнадзора. Ситуация находится на личном контроле областного прокурора.

В Красноярском крае ранее завели дело против классного руководителя восьмилетней школьницы, которая погибла в аквацентре в поселке Шушенское. Девочка погибла 12 апреля. Она заплыла на максимальную глубину и утонула. Ребенок плавал без каких-либо защитных приспособлений.