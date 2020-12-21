Дети из уральского сада получили ожоги из-за бактерицидной лампы

В одном из детских садов на Урале несколько воспитанников получили ожоги. Дети пострадали из-за бактерицидной лампы, которую включили вместе с основным освещением.

После случившегося в детском саду города Полевской следователи уже начали проверку, сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

«Несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая <…> была включена вместе с обычным освещением», — заявили в ведомстве. Лампу включили сотрудники дошкольного образовательного учреждения.

В СК выяснят, имеются ли в случившемся признаки «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребления».

Чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят опрос сотрудников детского сада и родителей его воспитанников, изучают необходимую документацию.

Процессуальное решение в СК примут по результатам доследственной проверки.

В начале декабря один из иркутских детских садов временно закрыли из-за произошедшей там вспышки кишечной инфекции.