Дети из уральского сада получили ожоги из-за бактерицидной лампы
После случившегося в детском саду города Полевской следователи уже начали проверку, сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.
«Несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая <…> была включена вместе с обычным освещением», — заявили в ведомстве. Лампу включили сотрудники дошкольного образовательного учреждения.
В СК выяснят, имеются ли в случившемся признаки «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребления».
Чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят опрос сотрудников детского сада и родителей его воспитанников, изучают необходимую документацию.
Процессуальное решение в СК примут по результатам доследственной проверки.
В начале декабря один из иркутских детских садов временно закрыли из-за произошедшей там вспышки кишечной инфекции.