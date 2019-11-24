Дети из психоневрологического интерната Хабаровска серьезно отравились

Как рассказали в ведомстве, инфекция в интернате была впервые зафиксирована 18 ноября. Из общего числа заболевших 20 детей отправили в отдельный блок интерната на карантин, еще шестерых воспитанников отправили в больницу. Как рассказали врачи, сейчас состояние детей уже нормализовалось, они чувствуют себя удовлетворительно.

Сотрудники Роспотребнадзора провели собственное расследование в интернате. Они обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. Экспертиза показала, что детей заразили норовирусом.

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«Проведен отбор биологического материала у больных, контактных лиц и персонала. Отобраны пробы продуктов, пробы воды, дезинфицирующих средств. По результатам лабораторных исследований у больных выделен норовирус», — подтвердили в ведомстве.

Расследование продолжается. Ситуация взята на контроль региональным Роспотребнадзором.