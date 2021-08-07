Дети из Мурманска попали в больницу в Туапсе с высокой температурой

Вспышка кишечной инфекции произошла в поезде Мурманск-Адлер. Приехавшие на нем дети с высокой температурой попали в больницу. Об этом сообщили в Туапсинской центральной городской больнице № 1.

«Да, дети из Мурманска есть, действительно, с высокой температурой», — сказали РИА «Новости» в медицинском учреждении.

В больнице отметили, что сейчас занимаются госпитализацией детей. При этом там не назвали точное количество поступивших пациентов. По словам собеседника агентства, в больницу привезли и детей без температуры. Врачи проводят обследования.

Ранее Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 детей госпитализировали в Белореченске и Апшеронске на Кубани. Все они ехали в поезде, следовавшем из Мурманска в Адлер. У детей заподозрили кишечную инфекцию.

Остальные 15 детей с признаками отравления после медицинского осмотра продолжили путь в Адлер. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Пробы пищи и воды передали специалистам для проведения анализа.