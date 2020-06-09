Дети Ефремова отреагировали на ДТП с участием отца

Старшая дочь Анна-Мария и старший сын Никита актера Михаила Ефремова отреагировали на ситуацию с ДТП, в котором виноват их отец.

19-летняя дочь актера поделилась с телеканалом «360» своим мнением о том, что эта «выходка» отца удивила ее больше всех предыдущих.

«Мой отец не впервые напивается до серьезной степени, и отрицать это было бы глупо», — отметила девушка. Она добавила, что пока не звонила отцу, только его помощнице. Сейчас она пишет слова поддержки для супруги актера, Софьи.

«Виноват, конечно, отец, потому что поступил он безрассудно глупо. Если случай будет без летального исхода, сажать я бы не стала, но наложила бы штраф и лишила водительских прав. А если Сергей (пострадавший водитель — ред.) к утру покинет этот мир, тот тут будем поступать так, как велит закон», — рассудила Анна-Мария.

Она пожелала, чтобы ситуация разрешилась благополучно для обеих сторон. По ее словам, Михаилу Ефремову не помешал бы трезвый водитель.

Ранее она отреагировала на новость об аварии в Instagram и удивилась появлению актера Сергея Гармаша на месте ДТП.

Старший сын актера Никита Ефремов, в свою очередь, в разговоре с Маsh отметил, что «это большая трагедия», но попросил журналистов дать ему время, чтобы прийти в себя, потому что он сам «на эмоциях».

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон. Пострадал водитель грузовика.