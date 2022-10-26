«Дети боятся ходить в школу». Физрук чуть не задушил ученика ради «послушания» на уроке | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 23:22 «Дети боятся ходить в школу». Физрук чуть не задушил ученика ради «послушания» на уроке Мама пострадавшего от нападения физрука из Канска школьника: учитель решил воспитать детей

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Учитель одной из школ Канска напал на ученика — за «непослушание». Мужчина схватил мальчика за шею, вытащил к доске и начал душить. Мама пострадавшего рассказала «360», что так педагог пытался проучить детей. После такого «воспитания» другие ребята боятся ходить в школу. Прокуратура уже организовала проверку. При этом другие педагоги заступились за физрука после скандала.

24 октября учитель физкультуры во время урока применил силу к 13-летнему учащемуся за «непослушание». Школьник обратился в травмпункт с ушибами шеи и царапинами на щеке. По словам мамы пострадавшего подростка, физрук схватил его сына за горло и потащил к доске, где начал душить. Она отметила в беседе с «360», что учитель таким образом собирался проучить не только конкретного ребенка, но и весь класс.

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«Он мне сказал, что этим самым приучает их к послушанию. То есть, он занимается таким образом воспитанием. И он мне начал свои методики [рассказывать]: он заставляет их на одной ноге стоять весь урок, отжиматься весь урок — то есть это [для него] нормально. Дети весь год молчали об этом. Он хотел на моем ребенке примерно показать того, что с ними дальше будет», — рассказала Анастасия.

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Ученики отказываются идти в школу

Она пояснила, что у детей проходил урок не в спортзале, а в кабинете. Ребята записывали конспекты. Один из школьников начал что-то рассказывать другим. Ее ребенок засмеялся, после чего физрук подошел к нему, схватил за горло и потащил к доске.

По ее словам, другие дети после случившегося отказываются ходить в школу. Пострадавший ребенок находится на больничном. Он выйдет на учебу лишь после осенних каникул. Анастасия отметила, что физрук признал свою вину.

«Он признает вину. Сказал: „Да, я понял, что я натворил, что я переборщил“. Он мне лично так сказал, когда мы с ним беседовали. И то он сказал это, когда я ему сообщила, что написала заявление в полицию и сняла побои. Тогда он открыл глаза и сказал: „Да вы что?“ И начал рассказывать, как все было», — высказалась мама пострадавшего.

Со слов физрука, он понял, что произошло, только после окончания урока. Женщина пояснила, что во время урока дети не слушали преподавателя. Она задала вопрос учителю, почему ученики так ведут себя на занятиях.

«Он сказал: „Я их не могу заинтересовать“. А в чем мой ребенок тогда виноват был в этот момент? Почему его схватили одного? Дети передали слова физрука: „Это пример того что с вами будет, что если вы не будете подчиняться мне, так будет дальше с каждым“", — привела слова учеников Анастасия.

При этом женщина пожаловалась, что правоохранители приезжали и расспросили о случившемся, однако пока хранят молчание. По ее словам, даже классный руководитель не побеспокоился о состоянии ребенка. Она заверила, что физрук по сей день продолжает вести уроки.

Дети боялись, что физрук его убьет

Дети рассказали ей, что побоялись, что физрук убьет их одноклассника, потому начали снимать на видео и записывать аудио.

«В этот же день, когда я пришла в школу, там его [сына] одноклассники должны были видео прислать. Там кто-то видео записывал, кто-то аудио. На что учителя после моего визита в школу, когда я пришла без предупреждения, начали ходить по классам и говорить, что физрук не виноват. Родители стали скидывать голосовые сообщения, что говорили им учителя», — отметила Анастасия.

Она добавила, что во время инцидента ее ребенок плакал и улыбался. Психологи сообщили ей, что у ребенка возникла такая защитная реакция.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура

В прокуратуре потребовали отстранить педагога от учебной деятельности.

«Решается вопрос о привлечении руководителя школы к административной ответственности по статье 5.57 КоАП РФ („Нарушение права на образование“). Кроме того, прокуратура поставила на контроль проведение организованного территориальным органом полиции административного расследования по факту нанесения побоев несовершеннолетнему», — сообщили «360» в пресс-службе ведомства.