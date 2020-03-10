Детенышей нерпы нашли на льдинах в Неве

Ладожская кольчатая нерпа выхаживала детенышей на льдине, которая позже раскололась из-за теплой погоды. Из области малыши поплыли в сторону Санкт-Петербурга.

В воскресенье 8 марта животных обнаружили в районе Невской Дубровки, Шлиссельбурга и у проспекта Обуховской Обороны. На следующий день нашли еще четверых потерпевших. Трех нерпят увидели в районе Арсенальной и Синопской набережных. Другой оказался на проезжей части недалеко от метро «Приморская». Последнего малыша заклевали птицы, поэтому он лишился части шерсти. Сейчас за ним ухаживают в Центре спасения тюленей.

Его сотрудники отправят материалы ветеринарного заключения в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Работники намерены получить разрешение на реабилитацию и дальнейшее возвращение нерпят в их среду обитания.

Специалисты Росприроднадзора уточнили, что нельзя трогать обнаруженных животных, так как это для них большой стресс.

При обнаружении бельков нужно позвонить на горячую линию: 8 (921) 987-58-99 и в центр спасения тюленей: 699-23-99.