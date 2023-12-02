Эксклюзив 02 декабря 2023, 19:33 Детей спасли из горящей квартиры в Москве Источник «360»: пожар случился в многоэтажке в Москве, из квартиры спасли детей Unsplash

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Пожар произошел в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360». В помещении оказались заблокированы дети.

С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице начал валить густой черный дым. В горящей квартире оказались заблокированы дети. Пожарным удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей. Их передали бригаде скорой помощи.

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Уточняется, что пожарная машина не могла подъехать к дому, поэтому огнеборцы использовали автоматическую лестницу. Спасатели потушили огонь. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Накануне в Балашихе загорелся шиномонтаж. По данным очевидцев, огонь полыхал около получаса. На место ЧП приехали минимум пять пожарных машин и скорая помощь.