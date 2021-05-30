«Детей с рельсов подбирали»: очевидец рассказал подробности происшествия с батутом в Барнауле

Взлетевший в Барнауле батут, на котором тяжело пострадали две девочки, высоко оторвало от земли, заявил «360» очевидец ЧП. По словам мужчины, который стал свидетелем происшествия, попавших на рельсы детей сразу бросились спасать взрослые.

«Поворачиваю на дороге, смотрю — батут взлетает, а потом детей подбирают с рельсов. Два каких-то мужчины. Один пожилой, другой помоложе. Батут взлетел на несколько метров. почти на высоту фонаря», — рассказал он.

По его словам, он не видел, сколько было детей на батуте в момент его взлета. Увидел только двух пострадавших.

«Я видел, как детей собирали. Одну девочку подняли — она упала за забор. Вторую подняли между рельсов с первого пути», — пояснил собеседник «360».

Мужчина добавил, что все произошло очень быстро. Оказавшиеся рядом люди бросились снимать батут.

Батут был установлен возле торгового центра на улице Попова. Сейчас место огорожено. Здесь работают следователи. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Сотрудники СК уточняют количество пострадавших, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего и сотрудники торгового центра.

Состояние двух девочек 2017 года рождения врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Им оказывается экстренная медицинская помощь.