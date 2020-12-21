Детей обожгло бактерицидной лампой в детсаду Свердловской области

В Свердловской области в детском саду № 65 города Полевской дети получили ожоги первой степени от включенной по ошибке бактерицидной лампы.

Как сообщает tagilcity.ru, после сна у нескольких детей были воспалены глаза и покраснела кожа на руках и ногах. По словам мамы одного из воспитанников, медики зафиксировали ожоги кожи и глаз первой степени.

Сначала сотрудники детского учреждения утверждали, что лампа при детях не работала, но после массового обращения родителей воспитатель вспомнила, что ошиблась и нажала не на ту кнопку, включив вместе с обычным светильником еще и бактерицидную лампу. В результате дети около получаса находились под ней.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.