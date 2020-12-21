21 декабря 2020, 18:09
Детей обожгло бактерицидной лампой в детсаду Свердловской области
В Свердловской области в детском саду № 65 города Полевской дети получили ожоги первой степени от включенной по ошибке бактерицидной лампы.
Как сообщает tagilcity.ru, после сна у нескольких детей были воспалены глаза и покраснела кожа на руках и ногах. По словам мамы одного из воспитанников, медики зафиксировали ожоги кожи и глаз первой степени.
Сначала сотрудники детского учреждения утверждали, что лампа при детях не работала, но после массового обращения родителей воспитатель вспомнила, что ошиблась и нажала не на ту кнопку, включив вместе с обычным светильником еще и бактерицидную лампу. В результате дети около получаса находились под ней.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.