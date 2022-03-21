Детей, которые пропали в лесах Амазонки месяц назад, обнаружили живыми

Около месяца назад два ребенка потерялись в тропических лесах Амазонки. На днях их удалось обнаружить. Оба мальчика были живыми. Об этом сообщила «Газета.ru»со ссылкой на издание LADbible.

Одному из мальчиков было семь лет, другому — девять. Они пропали 18 февраля. Дети заблудились в джунглях недалеко от Маникоре, штат Амазонас в Бразилии. Ребята пытались поймать тропических птиц, передали «Известия».

Поисковую операцию завершили 24 февраля, так как ребят не удалось найти. Однако 15 марта детей обнаружил лесоруб. Они находились в шести километрах от деревни Палмейра в природном заповеднике Лаго-Капана. На протяжении своей жизни в лесу мальчики ели ягоды и пили дождевую воду. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.