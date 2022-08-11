Десяток мин времен ВОВ обнаружили в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили десяток 50-миллиметровых минометных мин времен Великой Отечественной войны. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.

Боеприпасы нашли в грунте в лесном массиве около Южного кладбища. Отмечается, что они находились в состоянии сильной коррозии. По данным издания, рядом были остатки минометного ящика, сделанного из металла. Мины вывезли на специальный полигон, чтобы их уничтожить.