Происшествия 04 января 2024, 21:34 Десятки жителей Челябинской области отравились роллами на Новый год РИА «Новости»

Читать 360tv в

Десятки жителей поселка Чурилово в Челябинской области отравились суши и роллами в новогодние выходные. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на социальные сети.

Пострадавшие встречали Новый год с диареей, рвотой и высокой температурой. Они предположили, что отравились продукцией, заказанной в доставке еды.

Реклама

По словам одной из пострадавших, 31 декабря она заказала роллы к праздничному столу. Спустя несколько часов после еды ее семья слегла с признаками отравления.

Прибывший дежурный врач диагностировал пищевую токсоинфекцию и выписал лекарства. О последствиях заказа она написала в социальных сетях, причем на ее публикацию откликнулись не менее человек. Все они поделились аналогичной историей.

Сейчас в доставке проводят внутреннюю проверку. В компании пообещали выплатить компенсацию всем, кто оформлял у них заказ 31 декабря и обратился с жалобами на отравление.

Ранее в Москве годовалый ребенок попал в больницу с сильным отравлением после того, как попытался съесть стебель комнатного цветка. В его организм попал яд молочая.