Десятки жилых домов затопило под Екатеринбургом

В Свердловской области от проливных дождей сильно пострадали город Верхняя Салда и Горноуральский городской округ. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

В Верхней Салде под воду ушли свыше 50 жилых домов. Отдельные здания затопило по самую крышу. Кроме того, подтоплено 70 дворов. Спасатели эвакуировали 120 местных жителей.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в поселке Николо-Павловское эвакуированы 24 человека, в том числе дети. Сильные дожди привели к тому, что из берегов вышла река Черемшанка. Вода подступила к деревне Никитино, однако там угроза подтопления жилых домов пока отсутствует.

В деревне Нелоба размыло дорогу. Ремонтно-восстановительные работы там начнут проводить только после улучшения погодных условий. Сейчас в Верхней Салде все еще затоплены 54 дома, 49 придомовых территорий и 30 садовых участков.

Экстренные службы приступили к эвакуации населения сегодня днем. Из детских лагерей в ближайший дом культуры вывезли 300 подростков. Там несовершеннолетних передали родителям.

Сотрудники областной прокуратуры проводят проверку оказания помощи пострадавшим, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также предоставления медицинской помощи.