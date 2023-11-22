22 ноября 2023, 12:04
Десятки улиц Пензы остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии
Коммунальная авария произошла на улице Кольцевой в Пензе. Для устранения утечки специалисты были вынуждены отключить участок водопровода. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
В Городе Спутнике без воды остались 59 многоквартирных зданий. Та же ситуация наблюдается в частных домах Железнодорожного и Первомайского районов.
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По данным ресурсоснабжающей организации, подачу возобновят, когда завершатся работы по ликвидации последствий аварии.
Пенза
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