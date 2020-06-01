Десятки тысяч тонн дизельного топлива утекли в реки после аварии в Норильске

В Норильске дизельное топливо утекло в две реки после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Жители опубликовали видео, на котором видно, что водоемы поменяли цвет на ярко оранжевый.

«В результате аварии произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива с последующим попаданием в акватории рек Далдыкан и Амбарная», — рассказали РИА «Новости» в экстренных службах Красноярского края.

Собеседник агентства рассказал, что на реках установили заграждения общей длиной около километра. Пробы воды отправили в лабораторию.

В ближайшее время там планируют установить дополнительные боновые заграждения. В ликвидации последствий разлива задействованы более 120 человек.

Утечка произошла в пятницу после того, как в цистерну с дизельным топливом на 30 тысяч кубических метров врезался автомобиль. После аварии на станции начался пожар, огонь удалось ликвидировать, никто не пострадал.

Из более чем 20 тысяч тонн разлившегося топлива пока что собрали всего 100 тонн.

После происшествия возбудили уголовное дело о загрязнении земли опасными химическими веществами.